В Москве суд приговорил 63-летнего Михаила Симонова к семи годам за два поста о войне

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил 63-летнего Михаила Симонова к семи годам лишения свободы, признав его виновным в распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти, сообщают «Сетевые свободы».

По данным проекта, основанием для дела послужили две публикации Симонова во «ВКонтакте», в которых он писал о бомбардировках Киева и Драмтеатра в Мариуполе. Согласно «Медиазоне», комментарии были такими: «Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи» и «Российские летчики бомбят детей».

По версии обвинения, этими словами Симонов «ввел читателей в заблуждение относительно правомерности действий российских вооруженных сил, подорвал их авторитет и дискредитировал, поскольку, по данным Минобороны РФ, информация о убийствах российскими военными мирных жителей действительности не соответствует».

Дело против пенсионера возбудили после обращения Анны Гел, которая наткнулась на пост Симонова «случайно». По ее словам, обратиться в полицию ее подтолкнуло то, что слова пенсионера противоречили сводкам Минобороны, а также ее принципам, поскольку ей «не нравится», когда люди критикуют государство, в котором живут.

Вторая свидетельница Наталья Плотникова также обнаружила пост Симонова «случайно». Согласно SOTAvision, она разозлилась, когда увидела в своей ленте «сплошной комок либерализма». Во время допроса женщина расплакалась и сказала, что не верит в преступления российских военных, пишет телеграм-канал.

В свою очередь «Медиазона» уточнила, что к делу также приобщили посты и сообщения Симонова от 2020 года, в которых он критиковал Владимира Путина и Александра Лукашенко. «Два тирана договорились уничтожить Беларусь. Нет-нет, не выйдет, да мы сами россияне не дадим, хватит с нас Крыма и Донецка», — говорилось в одном из постов пенсионера. По мнению прокурора, эти посты подтверждают наличие у Симонова «политической ненависти».

По данным SOTAvision, Симонов частично признал вину. В своем последнем слове он рассказал, что вырос в семье военного, ветерана Великой Отечественной войны, поэтому «никакого отрицательного отношения [к армии у него] просто не могло быть». Также он сообщил, что на его мировоззрение сильно повлияла мать, которая пережила блокаду Ленинграда, и которая надеялась, что Великая Отечественная война станет последней войной.

Мне попалась новостная статья Euronews. И в каком-то состоянии порыва я повторил сказанное там. Какой это был порыв? Порыв в том, что гибнут люди. Я всегда считал и сейчас считаю, что человеческая жизнь — это безусловная ценность, которая должна стать первоочередной, хотя в нашей стране так не считают. А меня так воспитали. Мной двигало только понимание, что человеческая жизнь бесценна.

Михаил Симонов родился в Воронеже. Последние несколько лет он жил в Беларуси и работал директором вагона-ресторана в поездах дальнего следования. 9 ноября 2022 года он приехал по делам в Москву. В тот же день его задержали, а затем отправили в СИЗО.

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