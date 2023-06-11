Минобороны Украины: Россия подорвала плотину Каховской ГЭС, чтобы высвободить резервы и перебросить их в Бахмут и Запорожье

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС, чтобы исключить возможность наступления ВСУ в Херсонской области.

«Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления силами обороны Украины на херсонском направлении и освободить необходимые резервы для их переброски на запорожское и бахмутское направления», — написала Маляр в своем телеграм-канале.

Переброска наиболее боеспособных частей российской армии из Херсонской области, по словам Маляр, уже началось — прежде всего перебрасывают подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск.

Российские власти заявление Маляр пока не комментировали.

Российские власти утверждают, что разрушение плотины Каховской ГЭС произошло из-за ударов ВСУ по станции. По версии Киева, плотину взорвали изнутри российские военные. Также есть версия, что плотина могла разрушиться сама из-за высокого уровня воды в Каховском водохранилище и повреждений, полученных за время войны.

Тем не менее специалисты из исследовательской организации NORSAR, занимающейся изучением сейсмических явлений, зафиксировали сигналы, которые свидетельствуют о том, что в день разрушения плотины в районе станции произошел взрыв. Кроме того, источник The New York Times в администрации Джо Байдена заявил, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине непосредственно перед ее разрушением.

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