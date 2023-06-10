Мария Захарова заявила, что за пять месяцев 2022 года ВСУ выпустили «более 300 ракет» HIMARS по Каховской ГЭС (из-за чего она якобы и разрушилась)

МИД РФ утверждает, что к разрушении плотины Каховской ГЭС привели «методичные атаки» ВСУ летом-осенью 2022 года.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова опубликовала в телеграме «хронологию ударов ВСУ по плотине Каховской ГЭС». В публикации перечислены 28 «обстрелов» Новой Каховки и гидроэлектростанции с июля по ноябрь 2022 года.

«Всего за лето-осень 2022 года по Каховской ГЭС только из РСЗО HIMARS было выпущено более трехсот ракет. Такие методичные атаки ВСУ на ГЭС привели к начавшемуся 6 июня 2023 года разрушению ее конструкций и неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища вниз по течению Днепра», — говорится в публикации.

Утром 6 июня в Херсонской области началось затопление на правом и левом берегах Днепра после того, как плотина Каховской ГЭС получила повреждения. Украина заявила, что станцию, находившуюся под российской оккупацией с первого дня полномасштабного вторжения, взорвали изнутри. Российские власти утверждают, что причиной разрушения плотины стала «украинская диверсия». Также есть версия, что плотина могла разрушиться сама из-за полученных ранее повреждений и высокого уровня воды в Каховском водохранилище.

Специалисты норвежской исследовательской организации NORSAR зафиксировали сейсмические сигналы, которые свидетельствуют о том, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС в районе станции произошел взрыв. Кроме того, источник The New York Times в администрации Джо Байдена заявил, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине гидроэлектростанции непосредственно перед ее разрушением.

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