«Все по плану, все стабильно». Путин заявил, что Россия начнет в июле размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское начнут размещать в Беларуси после того, как в июле будут готовы необходимые сооружения. Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко в Сочи, пишет «Интерфакс».

«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно», — сказал Путин.

Владимир Путин объявил в марте, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. В конце мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.

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