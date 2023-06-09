«Все по плану, все стабильно». Путин заявил, что Россия начнет в июле размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское тактическое ядерное оружие начнут размещать в Беларуси после того, как в июле будут готовы необходимые сооружения. Об этом он заявил на встрече с Александром Лукашенко в Сочи, пишет «Интерфакс».
«По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с вами договаривались, все идет по плану. Как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Все по плану, все стабильно», — сказал Путин.
Владимир Путин объявил в марте, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. В конце мая министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали соответствующие документы. Тогда же Александр Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось.