Верховный суд Нидерландов постановил, что «скифское золото» должно быть возвращено Украине. Музеи аннексированного Крыма пытались это оспорить

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции «скифского золота» Украине, сообщает пресс-служба суда.

Это означает, что музей Алларда Пирсона, в котором хранилось «скифское золото», должен будет вернуть коллекцию Украине, а не музеям Крыма, которые отправили «скифское золото» на выставку в Нидерланды незадолго до аннексии полуострова Россией.

В феврале 2014 года коллекция «скифского золота», насчитывающая несколько сотен предметов, была отправлена из крымских музеев на выставку в Нидерланды. После того, как полуостров аннексировала Россия, возвращение коллекции стало предметом споров.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. В январе 2017 года российская сторона подала апелляцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме принял решение, что коллекция должна быть передана Украине. После этого музеи Крыма обратились в Верховный суд страны.

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