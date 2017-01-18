Крымские музеи обжаловали решение суда о передаче скифского золота Украине

Развернутый текст жалобы, добавила она, будет предоставлен в суд позднее.

Как сообщила юрист коллегии адвокатов «Инюрколлегия» Анастасия Сивицкая, представляющая интересы музеев Крыма в этом процессе, краткая апелляция была подана 16 января.

В феврале 2014 года на выставку в Нидерланды были отправлены несколько сотен предметов из коллекций музеев Крыма, который на тот момент не был включен в состав РФ. Суммарная стоимость экспонатов превышает четыре миллиона долларов.

После присоединения полуострова права на экспонаты заявили и крымские музеи, перешедшие под российскую юрисдикцию, и Украина.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама отказался возвращать экспонаты в Крым. Представители музеев и Минкультуры РФ после вынесения вердикта объявили, что решение суда будет оспорено.