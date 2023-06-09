В Москве победителя «Битвы экстрасенсов» задержали по подозрению в намерении вступить в «Русский добровольческий корпус»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали как минимум четверых человек, подозреваемых в намерении вступить в «Русский добровольческий корпус». Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства, один из задержанных — участник «Битвы экстрасенсов» Дмитрий Буриков. Как уточняет телеграм-канал «Осторожно, новости», Буриков выиграл 13-й сезон шоу в 2012 году.

Источник ТАСС сообщил, что в ходе обысков оперативники изъяли ножи, компьютеры, а также символику нацистской Германии.

Что именно вменяют задержанным и в связи с чем проводились обыски, ТАСС не уточняет. Ранее 8 июня РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что в Москве прошли обыски по 31 адресу в рамках расследования уголовного дела против предполагаемого лидера «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина.

О деле против Капустина стало известно в конце марта вскоре после рейда «Русского добровольческго корпуса» в Белгородскую область. Оно расследуется по статьям о терроризме, организации террористического сообщества и незаконном хранении взрывчатых веществ. В начале апреля Капустин был заочно арестован.

По версии ФСБ, Капустин также причастен к попытке покушения на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева и к организации «диверсионно-террористического акта» на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года. Росфинмониторинг внес Капустина в перечень экстремистов и террористов. Независимые аналитики называли Капустина «ключевой фигурой среди правых экстремистов в Европе» и «одним из самых опасных неонацистов континента».

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