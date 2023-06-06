В Госдуме пообещали, что СМС от Минобороны не будут приравниваться к вручению повестки

Уведомления по СМС от Минобороны РФ для граждан, подлежащим мобилизации, не будут приравниваться к вручению повестки, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов.

«Это техническое решение проблемы, это то, что упрощает само оповещение, это сделано для удобства наших граждан, чтобы они в полной мере владели всей информацией. Поэтому бояться этого ни в коем случае не надо. СМС — это не повестка, это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал депутат в эфире РБК.

Картополов также заверил, что власти не планируют применять никаких санкций к гражданам, не получившим уведомление по СМС.

По его словам, само уведомление будет звучать примерно так: «Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на „Госуслугах“».

5 июня Минобороны РФ опубликовало проект постановления, согласно которому предлагается оповещать граждан о призыве по мобилизации с помощью уведомлений через портал «Госуслуги», в личном кабинете налогоплательщика и по СМС. В пояснительной записке отмечалось, что такие изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации.

В апреле в России приняли закон о реестре военнобязанных и электронных повестках. По оценкам Минцифры, реестр будет создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года, а начнет полноценно использоваться Минобороны с 1 января 2025 года.

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