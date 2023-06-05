Минобороны РФ предложило оповещать мобилизованных о призыве по СМС

Министерство обороны России предложило, чтобы граждане РФ, призванные в армию по мобилизации, получали соответствующие уведомления по СМС. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В положении о призыве граждан по мобилизации, в частности, предлагается прописать, что уведомление о повестке от военкомата необходимо разместить в личном кабинете портала госуслуг, в личном кабинете налогоплательщика, а также направить СМС на номер телефона, указанный на портале госуслуг.

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что такие изменения позволят сократить сроки проведения оповещения граждан по мобилизации.

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, как утверждают российские власти, завершилась в конце октября. Однако президент РФ Владимир Путин до сих пор не подписал указа о ее завершении. В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые положения указа продолжают действовать, поскольку мобилизация «включает [в себя] и другие мероприятия».

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