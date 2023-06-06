СК завел дело по статье о теракте в связи с разрушением плотины Каховской ГЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи в разрушением плотины Каховской ГЭС, сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции, повлекшее затопление населенных пунктов Херсонской области», — пишет СК.

Согласно пресс-релизу, ведомство завело дело по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем причинение значительного имущественного ущерба.

Украина обвиняет в подрыве Каховской ГЭС Россию. «Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли», — заявил президент Владимир Зеленский.

О разрушении плотины Каховской ГЭС

В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию

О разрушении плотины Каховской ГЭС

В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию