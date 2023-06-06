Шойгу: Украина подорвала Каховскую ГЭС, чтобы не допустить российского наступления на этом участке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил «киевский режим» в подрыве сооружений Каховской ГЭС. Он утверждает, что это было сделано для срыва наступления российской армии.

Российское военное ведомство приводит следующее заявление министра:

Сегодня ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершен подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий. Цель этих действий, по имеющимся данным, следующая.

Не добившись успеха в наступательных действиях, с целью усиления своего потенциала, противник намерен перебросить подразделения и технику с Херсонского направления в район своих наступательных действий, существенно ослабив таким образом свои позиции на Херсонском направлении. Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне.

С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии, киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжелые и долговременные экологические последствия.

Украина обвиняет в подрыве Каховской ГЭС российских военных.

Глава Минобороны РФ также заявил, что за последние три дня российская армия сорвала на разных участках фронта «давно обещанное наступление» ВСУ. В результате этого, утверждает Шойгу, погибли до 3715 украинских и 71 российский военнослужащий.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

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