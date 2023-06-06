Российские «власти» аннексированной части территории Херсонской области объявили, что проведут «плановую эвакуацию» из-за наводнения

«Администрация» аннексированной территории Херсонской области объявила, что готовит плановую эвакуацию жителей из городов Новая Каховка, Голая Пристань, Олешки и ближайших населенных пунктов

«В связи с внезапным повышением уровня воды из-за повреждения дамбы Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения. Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на три дня и питьевую воду. Прежде, чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду», — », — говорится в сообщении «администрации».

Из районов Херсонской области, находящихся под контролем Украины, ранее также начали эвакуацию жителей.

Утром 6 июня стало известно, что в Херсонской области разрушена плотина Каховской ГЭС, а вода неконтролируемо сбрасывается вниз по течению Днепра. Под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов. Украина обвиняет в подрыве Каховской ГЭС Россию, в Кремле это «решительно отвергают».

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