Глава МИД Украины заявил, что Киев получил достаточно оружия для контрнаступления

Украина имеет достаточно оружия для контрнаступления, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters.

Украина, как пишет агентство, несколько месяцев готовится к наступлению, цель которого — вернуть территории, оккупированные Россией, при помощи танков, бронетехники и артиллерии, предоставленной западными союзниками.

Кулеба не сказал в интервью, началось ли контрнаступление ВСУ. Он подчеркнул, что важно не когда начнется наступление, а то, что оно закончится победой украинских сил, что позволит Украине вступить в НАТО.

«Членство в НАТО не может остановить эту войну, но членство в НАТО остановит дальнейшие войны. Вот почему лучший способ обеспечить безопасность в регионе — прийти к моменту, когда Украина станет членом НАТО», — сказал Кулеба. По его словам, членство в военном альянсе «вероятно» будет возможно для Украины только после окончания активных боевых действий.

Министр добавил, что членство в НАТО — это следующая большая цель Украины после того, как она добилась, что союзники согласились обучить украинских пилотов управлять истребителями F-16.

«Мы разблокировали все оружие. Не осталось ничего большого, за что бороться», — сказал Кулеба.

Минобороны РФ объявило, что вооруженные силы Украины 4 июня начали наступление на южнодонецком направлении, то есть на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, возле Угледара. Российские военные, как утверждается, отразили атаку. В офисе президента Украины заявили, что Москва «отражает глобальное наступление, которого „еще нет“».

Замминистра обороны Анна Маляр заявила 5 июня, что ВСУ перешли в наступление «на некоторых направлениях», а «эпицентром боевых действий остается бахмутское направление», а на юге Украины идут «бои местного значения».

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