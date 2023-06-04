«Русский добровольческий корпус» опубликовал видео рейда в Белгородскую область

Воюющий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» опубликовал видео, как утверждается, рейда в Белгородскую область.

На видео показаны люди в камуфляже, которые передвигаются по населенному пункту. Когда была сделана съемка, не уточняется. Власти Белгородской области и российские провоенные телеграм-каналы 4 июня, на момент публикации новости, сообщали лишь об обстрелах Шебекино.

Также 4 июня видео, снятое, как утверждается в Белгородской области во время совместного рейда с «Русским добровольческим корпусом» опубликовал «Польский добровольческий корпус». Дата и место съемки этих кадров, которые, в частности, публикует УНИАН, также неизвестны. По одной из версий, видео могли быть сняты во время рейда 1 июня, когда, как утверждали российские военные, «попытка теракта была сорвана», нападавших отбросили.

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