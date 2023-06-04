На Пушкинской площади в Москве начались задержания

Обновление: По подсчетам Sota, к 16:15 мск на Пушкинской площади задержаны около 30 человек.

В Москве на Пушкинской площади, где, как предполагается, могут собраться сторонники Алексея Навального на акцию в поддержку политика, задержали двух человек. «Осторожно, Москва» сообщает о задержании мужчины, который раскидал листовки, после чего его увели в автозак. Листовки, пишет RusNews, уже собирают сотрудники ЖКХ, «но люди все равно успевают подбирать их».

По данным «ОВД-Инфо», на Пушкинской площади также задержали человека, который пришел с плакатом «Свободу Навальному».

В свою очередь RusNews публикует видео с задержанием женщины, в руках у которой был воздушный шарик с надписью «С днем рождения!».

Акция в поддержку Навального приурочена к дню рождения политика — 4 июня ему исполнилось 47 лет.

Среди задержанных есть и журналисты. RusNews заявил о задержании своей внештатной корреспондентки Юлии Петровой, снимавшей репортаж на Пушкинской площади.

Телеграм-канал Ксении Собчак сообщает о задержании на Пушкинской сидевшего на лавочке в футболке «Берегите Россию». «Осторожно, Москва» пишет о задержанном на Пушкинской в куртке с надписью «ШИЗО». «Медиазона» уточняет, что это фигурант «Московского дела» Сергей Суровцев.

Также задержали пришедшего к памятнику Пушкину с плакатом «С днем рождения, Алексей». За плакат с таким же поздравлением задержана, по данным «ОВД-Инфо», Ксения Котельникова.

Пушкинскую площадь в Москве огородили металлическими ограждениями, вокруг нее выставили «КамАЗы» и автобусы — в них находятся сотрудники Росгвардии, на улице дежурит ОМОН.

Задержания происходят и в других местах в центре Москвы. На Красной площади, сообщает «ОВД-Инфо», задержали Евгению Остапенко, которая пришла с плакатом «47. Свободу политзаключенным». На Никольской улице задержан Павел Клоц, державший плакат с надписью «Не стой под стрелой. В День крановщика 04/06», передает «Аvtozak Live».

Журналист в Москве, с которым связалась «Медуза», сообщил о первом задержании и на Манежной площади. Женщина вышла с плакатом «Свободу Навальному. Свободу политзаключенным», ее увели двое полицейских.

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