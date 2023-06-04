По подсчетам «ОВД-Инфо», по всей России на акциях в поддержку Алексея Навального, прошедших 4 июня, задержаны как минимум 90 человек, половина из них — в Москве.

В Москве в числе прочих задерживали пришедших на Пушкинскую площадь с воздушными шариками с надписью «С днем рождения» (акция была приурочена ко дню рождения политика — 4 июня Навальному исполнилось 47 лет), с плакатом с такой же надписью, в футболках «Берегите Россию» и куртке с надписью «ШИЗО» (в ней пришел фигурант «Московского дела» Сергей Суровцев). В Петербурге известно как минимум о 12 задержанных, среди них человек с плакатом «Ты не один».

«Медуза» следила за акциями в поддержку Навального в России и мире в режиме онлайн, а также публиковала самые яркие снимки и видео с них.

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Сторонники Навального вышли на митинги в день его рождения. Акции состоялись в городах по всему миру — посмотрите, кто вышел его поддержать

Смотрите на «Медузе»

Сторонники Навального вышли на митинги в день его рождения. Акции состоялись в городах по всему миру — посмотрите, кто вышел его поддержать