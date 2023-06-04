Акции в поддержку Алексея Навального. Онлайн «Медузы» Пикеты запланированы в десятках городов по всему миру. В России — первые задержанные
4 июня — день рождения Алексея Навального. Ему исполнилось 47 лет. Соратники политика анонсировали всемирную акцию в поддержку политика, приуроченную к этому дню. Навальный сидит в исправительной колонии № 6 во Владимирской области; прямо сейчас он опять находится в штрафном изоляторе (куда оппозиционера помещают уже в 16 раз). «Медуза» следит за тем, как проходят акции с требованием освободить Алексея Навального в России и по всей планете.
Акция в Батуми
В городе Санта-Моника на западе округа Лос-Анджелес акция в поддержку Навального прошла еще 3 июня. Собравшиеся несли плакаты «Путин убивает Навального» и «Остановите геноцид в Украине».
«Медуза» собирает фотографии с акций по всему миру в этом материале.
На Красной площади в Москве задержали активиста с плакатом «Свободу и кенгуру, Путин — паук». Об этом «ОВД-Инфо» рассказал сам задержанный, представившийся Иваном Путятиным. Его доставляют в отдел полиции по району Китай-город.
Акции в Омске и Саратове.
На акции в поддержку Алексея Навального в Ереване собрались люди с плакатами «Путина в Гаагу» и «Моя Россия сидит в тюрьме».
Граффити в Екатеринбурге
4 июня в России проходит полумарафон «ЗаБег», для которого были перекрыты центральные улицы городов-участников. В Ростове-на-Дону сторонник Навального пришел с плакатом к месту проведения «ЗаБега».
«Дайте Лехе кенгуру» — с таким плакатом вышел житель Новосибирска на Центральную площадь.
Об этом рассказала подписчица «Медиазоны». По ее словам, на площади города прошла серия одиночных пикетов.
Зигмунда Худякова, задержанного в Хабаровске (вчера он записал видео с поздравлением Навального) отпустили из полиции без составления протокола, пишет «ОВД-Инфо».
Штутгарт
«Дождь» публикует видео с акции в Тбилиси. Собравшиеся скандируют: «Свободу всем политзаключенным» и «Путина в Гаагу».
Акция в поддержку Алексея Навального в Тбилиси
В Барнауле задержали двух человек — Филиппа Кравчука, стоявшего в пикете с плакатом в поддержку Навального, и Ольгу Меркулову, которая гуляла с воздушным шариком. Об этом сама Меркулова рассказала «ОВД-Инфо». Задержанные находятся в Железнодорожном отделе полиции Барнаула.
Акция в поддержку Навального прошла в Йошкар-Оле:
И во Владивостоке:
Пост Навального в день рождения:
Мой план на предыдущий год был в том, чтобы не озвереть, не озлобиться и не потерять непринужденность поведения — с этого начинается поражение. И если у меня что-то получилось, то только благодаря вашей поддержке.
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Но самое большое спасибо и самый большой привет хочу сегодня передать всем политзаключенным России, Беларуси и других стран. Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день.
В Красноярске полицейские задержали активиста, написавшего мелом на асфальте «Свободу политзаключенным». Об этом сам активист Артур Садыков рассказал «ОВД-Инфо».
По его словам, на него собираются оформить протокол по статье о нарушении режима повышенной готовности (20.6.1 КоАП РФ).
Команда Навального публикует фотографии пикетов в Москве и Красноярске.
В Хабаровске задержали двух участников акции в поддержку Навального — Зигмунда Худякова и Татьяну Лукьянову. Лукьянову уже отпустили, а у других активистов, вышедших на акцию, полиция проверяет документы и выдает предостережения о «недопустимости нарушения закона».
«Дождь» отмечает, что накануне Худяков записал видео, на котором он поздравляет Навального с днем рождения, стоя на площади перед зданием правительства края. Где находится Худяков, неизвестно.
Команда Навального опубликовала фотографии акций, которые прошли в Токио, а также трех австралийских городах.
Здравствуйте! Сегодня по всему миру должны пройти пикеты и акции в поддержку Алексея Навального. Их цель, по словам команды политика, — сказать в его день рождения: «Ты не один».
Команда Навального опубликовала список из более чем 120 городов, в которых запланированы такие акции. Российских городов в списке нет: сторонникам политика предлагается самостоятельно решить, на какую форму поддержки они готовы, от поста в соцсетях и разговора о Навальном до выхода на пикет и распространения листовок.