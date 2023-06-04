В городе Санта-Моника на западе округа Лос-Анджелес акция в поддержку Навального прошла еще 3 июня. Собравшиеся несли плакаты «Путин убивает Навального» и «Остановите геноцид в Украине».

Калифорния David McNew / Getty Images

«Медуза» собирает фотографии с акций по всему миру в этом материале.