В России заблокировали сайт «Гринпис». Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «нежелательной» в стране
Источник: Роскомсвобода
В России заблокировали международный сайт «Гринпис», сообщает «Роскомсвобода».
Кто внес сайт организации в реестр запрещенной информации, неизвестно. В соответствующей графе написано «госорган не указан». «Роскомсвобода» предположила, что речь идет о Генпрокуратуре РФ.
В мае Генпрокуратура РФ объявила деятельность «Гринпис Интернешнл» «нежелательной» на территории страны. В сообщении ведомства среди прочего утверждалось, что деятельность экологической организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». В тот же день российское отделение «Гринпис» объявило о закрытии.