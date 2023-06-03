В России заблокировали сайт «Гринпис». Ранее Генпрокуратура РФ признала деятельность организации «нежелательной» в стране

В России заблокировали международный сайт «Гринпис», сообщает «Роскомсвобода».

Кто внес сайт организации в реестр запрещенной информации, неизвестно. В соответствующей графе написано «госорган не указан». «Роскомсвобода» предположила, что речь идет о Генпрокуратуре РФ.

В мае Генпрокуратура РФ объявила деятельность «Гринпис Интернешнл» «нежелательной» на территории страны. В сообщении ведомства среди прочего утверждалось, что деятельность экологической организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». В тот же день российское отделение «Гринпис» объявило о закрытии.

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