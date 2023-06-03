В Белгородской области во время обстрела погибли два человека, еще двое пострадали

В Белгородской области попали под обстрел село Новая Таволжанка и поселок Безлюдовка Шебекинского городского округа, в результате чего погибли две женщины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в Новой Таволжанке погибла пожилая женщина. «От полученных травм она скончалась на месте», — написал Гладков. Также он сообщил, что еще одна жительница поселка пострадала — у нее осколочные ранения левого плеча.

Вторая женщина погибла от осколочных ранений во время обстрела села Безлюдовка, сообщил Гладков. Еще один житель села пострадал — мужчина с осколочными ранениями грудной клетки, верхних и нижних конечностей был доставлен в травматологическое отделение местной больницы.

По словам губернатора, 3 июня населенные пункты Шебекинского городского округа находятся под обстрелом ВСУ с самого утра.

Вечером 2 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что село Соболевка Валуйского городского округа попало под обстрел, во время которого погибли два человека, еще шесть пострадали, включая двух детей. 3 июня губернатор уточнил, что в результате обстрела погибли не два, а три человека — по словам Гладкова, еще одна женщина умерла в машине скорой помощи.

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