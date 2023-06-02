При обстреле села в Белгородской области погибли два человека, еще шесть пострадали

В Белгородской области при обстреле села Соболевка Валуйского городского округа погибли два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, село обстреляли из ракетной системы залпового огня «Град», снаряды попали в частный сектор. Погибшие в момент обстрела были во дворах своих домов, от полученных травм они умерли на месте.

Также губернатор сообщил о шести пострадавших: «У двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное. Также в ЦРБ доставлен мальчик 13-ти лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11-ти лет с осколочными ранениями левого глаза. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.

Кроме того, губернатор сообщил, что в селе в результате обстрела загорелись хозпостройка и гараж, а также были повреждены четыре частных жилых дома.

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