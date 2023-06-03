Суд в Киеве отправил в СИЗО охранника поликлиники, не открывшего укрытие во время обстрела. В результате произошедшего погибли три человека

Голосеевский районный суд Киева отправил в СИЗО охранника поликлиники Деснянского района города Вадима Мошкина, которого обвиняют по делу о гибели мирных жителей из-за закрытого убежища, сообщает «Грати».

По данным издания, Мошкин признал вину, но заявил, что совершил преступление неумышленно. После воздушной тревоги он пошел открывать укрытие в подвале поликлиники, а затем направился ко входу в здание, который также был закрыт. В этот момент произошел взрыв. По словам охранника, ему просто не хватило времени.

В рамках этого дела суд также отправил под домашний арест заместителя директора поликлиники, замдиректора медицинского учреждения и заместителя главы районной администрации. Они вину не признали.

Уголовное дело о халатности возбудили после того, как утром 1 июня в Киеве погибли три человека, в том числе девочка девяти лет. Сообщалось, что во время воздушной тревоги они не смогли попасть в бомбоубежище, поскольку оно оказалось закрыто.

После этого президент Украины поручил провести проверку всех бомбоубежищ в Украине. 3 июня глава МВД Игорь Клименко сообщил, что из почти пяти тысяч бомбоубежищ — около четверти оказались либо закрыты, либо непригодны к использованию.

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