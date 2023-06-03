Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что урегулировал конфликт с соратниками главы Чечни Рамзана Кадырова. Аудиозапись комментария бизнесмена опубликовала его пресс-служба.

«В то же день мне позвонил Рамзан, мы поговорили и договорились, что спускаем всю историю на тормозах», — заявил Пригожин, добавив, что не стал публично реагировать на заявления соратников Кадырова, поскольку «любые межнациональные конфликты в России гасятся очень долго».

«В России повелось так. Национальные меньшинства могут высказываться в адрес русских. А русские в их адрес безнаказанно высказываться не могут. Поэтому я молчал, чтобы мне потом не предъявили, что я разжигаю межнациональные конфликты».

По словам Пригожина, «провокационные» заявления соратников главы Чечни должны были вывести его на «риторику 90-х». Он предположил, что конфликт могла спровоцировать «какая-то башня Кремля, которая решила поиграть в опасные игры».

«Поверьте мне, при разборках между „Ахматом“ и ЧВК Вагнера победитель был бы очевиден, но крови было бы пролито достаточно много», — сказал Пригожин, добавив, что батальон «Ахмат» он все же не оскорблял.

Также основатель ЧВК предупредил, что если «подобные выходки» будут продолжаться, то ни на какие «стрелки» он ездить не будет, поскольку «наездился на них в 90-е», но решит эту проблему «по-взрослому».

Кроме того, Пригожин отметил, что если российские власти продолжат «заниматься попытками раздрая в стране, то этот раздрай быстро до них долетит». «Мало не покажется», — заключил основатель ЧВК.

Помимо этого, Пригожин ответил на вопрос журналистов касательно боев в Белгородской области, заявив, что ЧВК Вагнера придет на защиту региона, если Минобороны РФ не справится с ситуацией. «Ожидать приглашения и спрашивать разрешения не будем», — добавил он.

В начале июня соратники Рамзана Кадырова записали несколько обращений к Евгению Пригожину после его слов о том, что он не знает, чем занимается чеченский батальон «Ахмат». В частности, депутат Госдумы Адам Делимханов и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов заявили, что Пригожин и «не должен понимать», чем занимается батальон «Ахмат». Также они предложил Пригожину перестать «болтать» и сказать место, где они могли бы встретиться, чтобы «лицом к лицу любой вопрос решить».