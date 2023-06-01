«Все участники дискуссии имеют возможность со мной связаться». Пригожин ответил на критику соратников Кадырова

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что не видит в своих словах о подразделении «Ахмат» ничего предосудительного. Так он ответил на критику со стороны депутата Госдумы Адама Делимханова и председателя парламента Чечни Магомеда Даудова.

«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Ответил чеченским политикам также командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. Его заявление опубликовал близкий к ЧВК телеграм-канал Grey Zone.

«Мы уже находимся в Третьей мировой войне. И в связи с действующими событиями полностью согласен — определенных граждан нужно ставить к стенке, за тот ПОЗОР, который имеем. в ЧВК ВАГНЕР НИКОГДА НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ панических настроений; любые проблемы, которые возникают, мы решаем доступными нам способами, не противоречащими Законам РФ и Конституции; откуда взялась такая фамильярность, кто вам давал право обращаться на „ты“ и „Женя“; самолеты, вертолеты, РСЗО от вас мы лично не получали», — говорится в заявлении Уткина.

Он также выразил готовность поговорить как «мужчина с мужчиной».

«Тем более, что друг друга знаем ещё с 1-й и 2-й войны в Чечне», — заключил он.

Соратники Рамзана Кадырова Адам Делимханов и Магомед Даудов выпустили обращения к Пригожину после того, как он заявил, что не знает, чем занимается на фронте батальон «Ахмат». По мнению Пригожина, у «Ахмата» есть силы для «освобождения определенных населенных пунктов» самопровозглашенной ДНР, но задачи «освободить» всю ДНР у них нет.

В ответ Делимханов, обращаясь к Пригожину «Женя», сказал, что основатель ЧВК Вагнер и «не должен понимать», чем занимается батальон «Ахмат». Он предложил Пригожину перестать «болтать» и сказать место, где они могли бы встретиться. Магомед Даудов предложил основателю ЧВК «скинуть локацию» и встретиться «как мужчина с мужчиной».