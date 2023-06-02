Украинские военные начали разминировать подконтрольные участки фронта перед наступлением

Украинские военные начали снимать свои минные заграждения на подконтрольных участках фронта в рамках подготовки к наступлению, сообщает The Washington Post.

Газета поясняет, что ВСУ, как и российская армия, установили тысячи мин вдоль всей линии фронта, которые теперь необходимо убрать. При этом, чтобы не раскрыть возможные места наступления, украинские саперы вынуждены выходить на минные поля по ночам и вручную их разминировать.

По словам командира инженерного подразделения с позывным Климат, подобные работы ведутся уже несколько недель.

Как пишет газета, разминирование своих территорий — это только первый этап, поскольку с российской стороны находятся такие же заграждения. По словам украинских военных, Россия устанавливает свои мины по схеме: одна линия противотанковых мин, линия противопехотных мин и мин-ловушек, а затем еще одна линия противотанковых мин. Военные говорят, что для обнаружения противотанковых мин можно использовать дроны, но противопехотные мины найти труднее.

Где именно начнется украинское наступление, неизвестно. Газета в качестве наиболее вероятного направления называет Запорожскую область, поскольку успешный удар в этом регионе позволит украинским военным перерезать наземный коридор, соединяющий аннексированный Крым с Россией.

Украинские власти говорят о наступлении с конца 2022 года. Первоначально ожидалось, что оно начнется весной, однако позднее сроки сместились.

Секретарь СНБО Украины Андрей Данилов 27 мая заявил, что контрнаступление может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». По его словам, вооруженные силы Украины готовы к наступлению, однако командование ждет наилучшего момента. 29 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего были приняты решения «о сроках движения» украинских войск.

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