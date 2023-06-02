Суд отказался снять статус «иноагентов» с Максима Галкина, Семена Слепакова и Ильи Варламова

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрел иски Максима Галкина, Семена Слепакова и Ильи Варламова, оспаривавших включение в реестр «иностранных агентов».

Представитель Галкина в суде, сообщает ТАСС, говорила, что артист не является политическим деятелем, а статус «иноагента» нарушает его право на свободу слова и право не подвергаться дискриминации.

Представитель Минюста РФ на заседании, в свою очередь заявил, что анализ размещенных артистом материалов выявил его политическую деятельность.Также, по его словам, Галкин «находится под иностранным влиянием».

В удовлетворении исковых требований Галкина суд отказал. Аналогичное решение было принято и по искам Семена Слепакова и Ильи Варламова.

Минюст РФ объявил Илью Варламова «иноагентом» 23 марта 2023 года, мотивировав свое решение тем, что блогер якобы распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также «получал поддержку от иностранных источников».

Семена Слепакова объявили «иноагентом» 14 апреля 2023 года — из-за того, что он «получал поддержку от иностранных источников», выступал против войны в Украине, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом» и «негативно высказывался в отношении граждан РФ».

Минюст объявил Максима Галкина «иностранным агентом» в сентябре 2022 года. Упоминалось «иностранное финансирование» из Украины и «осуществление политической деятельности». Вскоре после этого Алла Пугачева опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в «в ряды иноагентов своей любимой страны».

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