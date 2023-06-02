Офис президента Украины: в «коалицию истребителей», которая будет готовить украинских пилотов, вошли восемь европейских стран

Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что в «коалицию истребителей» — стран, готовых взять на себя подготовку украинских пилотов на самолетах западных образцов, — вошли восемь государств. Это Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция.

Жовква отметил, что «контуры европейской части коалиции» удалось очертить по итогам поездки президента Украины Владимира Зеленского в Кишинев на саммит Европейского политического сообщества.

Достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создания условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже на следующем заседании в .

В конце концов все сегодняшние решения реально приблизили день, когда Украина увидит эти самолеты уже на своей территории.

Жовква заявил, что во время саммита Украине удалось сделать реальные шаги к ускорению подготовки пилотов и техников к эксплуатации истребителей четвертого поколения, «включая, но не ограничиваясь F-16».

Коалицию по усилению противовоздушной обороны Украины и обучению украинских пилотов на западных самолетах предложили создать в мае Великобритания и Нидерланды. Позднее стало известно, что США не будут возражать против передачи Киеву самолетов западных образцов европейскими странами. Однако официально об этом не объявлялось. До тех пор в рамках коалиции будет осуществляться подготовка украинских пилотов и техников, а в перспективе страны-участницы смогут организовать поставки современной боевой авиации Украине.

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