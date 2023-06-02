Министр просвещения России сказал, что детям до 15 лет не нужен интернет. Он подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что детям до 15 лет не стоит пользоваться социальными сетями и интернетом.

«До 15 лет — это период, который нужно пройти без виртуального мира. Это говорят психологи, это говорят ученые, это не только мое личное мнение», — цитирует слова министра ТАСС.

Кравцов также сказал, что подарил дочери на 15-летие кнопочный телефон.

В декабре 2022 года Сергей Кравцов заявил, что в российских школах с 2023 года заработает система «белого» интернета, в рамках которой школьники получат доступ к социальным сетям и мессенджерам, содержание которых будет соответствовать российским «ценностям».

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