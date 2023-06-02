«Госуслуги» предложили пользователям бесплатный доступ к сборнику «поэZии»

Российский портал государственных услуг разослал пользователям письма с предложением бесплатного доступа к книге «ПоэZия русского лета».

Содержание книги, доступной на сервисе «Литрес», описывается так:

Это стихи и поэмы современных русских авторов о трагических событиях на Донбассе, происходящих с 2014 года.

В письме приводится фрагмент стихотворения Анны Ревякиной, вошедшего в сборник:

Слезы дают по ночам, чтобы дети не знали / Слез этих таз жестяной, для мытья головы / Что о нас скажут потом? Мы жили, мы воевали / Мы воевали за то, чтобы не было больше войны.

«Госуслуги» регулярно рассылают письма пользователям. В частности, пользователям портала предлагалось поздравить российских военных, находящихся в Украине, с Днем Победы, а также вспомнить о годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. В рассылке о Доме профсоюзов цитировалось стихотворение Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета».