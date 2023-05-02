«Госуслуги» организовали рассылку к годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Со стихами из сборника «поэZии»

Российский портал государственных услуг к годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе, в результате которого 2 мая 2014 года погибли 42 человека, устроил рассылку.

Пользователям «Госуслуг» отправили письма, в которых, произошедшее называется «одесской Хатынью, в огне которой погибла часть нашего русского мира» и сопровождается стихотворением Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета».

Российская пропаганда активно использовала и продолжает использовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе. В частности, президент России Владимир Путин вспомнил про них в своей речи о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года. Тогда он пообещал, что все виновные в гибели людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года будут наказаны. Через три дня после этого российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Что происходило в Одессе после начала полномасштабной войны

Боже мой, у меня когда-то была жизнь. Я ее жила и любила Репортаж спецкора «Новой газеты» Елены Костюченко из Одессы

Что происходило в Одессе после начала полномасштабной войны

Боже мой, у меня когда-то была жизнь. Я ее жила и любила Репортаж спецкора «Новой газеты» Елены Костюченко из Одессы