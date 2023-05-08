«Госуслуги» предложили пользователям поздравлять воюющих в Украине россиян с Днем Победы

Портал «Госуслуги» разослал пользователям сообщения, в которых предложил поздравить российских военных, находящихся в Украине, с Днем Победы.

Решившим отправить поздравление, пишет «Дождь», нужно заказать соответствующую услугу на портале «Госуслуги» и написать поздравление. Его проверят, распечатают на открытке и доставят воюющим в Украине.

Акция с поздравлениями, как сообщается, организована «Госуслугами» вместе с .

В начале мая «Госуслуги» организовали рассылку к годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе, в результате которого 2 мая 2014 года погибли 42 человека. Пользователям отправили письма, где произошедшее называлось «одесской Хатынью, в огне которой погибла часть нашего русского мира» и сопровождалось стихотворением Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета».

Как отмечали 9 Мая в России в 2022 году

Дети маршируют в костюмах танков и самолетов. На акции «Бессмертный полк» несут портреты убитых в Украине российских военных — с буквой Z Посмотрите, как в России отмечают 9 мая

Как отмечали 9 Мая в России в 2022 году

Дети маршируют в костюмах танков и самолетов. На акции «Бессмертный полк» несут портреты убитых в Украине российских военных — с буквой Z Посмотрите, как в России отмечают 9 мая