«Госуслуги» предложили пользователям поздравлять воюющих в Украине россиян с Днем Победы
Портал «Госуслуги» разослал пользователям сообщения, в которых предложил поздравить российских военных, находящихся в Украине, с Днем Победы.
Решившим отправить поздравление, пишет «Дождь», нужно заказать соответствующую услугу на портале «Госуслуги» и написать поздравление. Его проверят, распечатают на открытке и доставят воюющим в Украине.
Акция с поздравлениями, как сообщается, организована «Госуслугами» вместе с ОНФ.
В начале мая «Госуслуги» организовали рассылку к годовщине пожара в Доме профсоюзов в Одессе, в результате которого 2 мая 2014 года погибли 42 человека. Пользователям отправили письма, где произошедшее называлось «одесской Хатынью, в огне которой погибла часть нашего русского мира» и сопровождалось стихотворением Ольги Старушко из сборника «ПоэZия русского лета».