Виктора Шендеровича не пустили в Грузию

Писателя и публициста Виктор Шендеровича не пустили в Грузию. Об этом сообщил блогер Николай Левшиц со ссылкой на организаторов выступления писателя.

2 июня Шендерович должен был выступить в Тбилиси, а 4 июня — в Батуми.

По словам Левшица, Шендеровича «развернули на пограничном контроле и посадили на рейс в Израиль, откуда он прилетел». Он отметил, что последний раз в Грузии писатель был несколько месяцев назад.

Сам Шендерович пока не комментировал произошедшее.

В мае Шендерович подвергся критике в соцсетях со стороны проукраинских активистов за свои высказывания, в которых, по их мнению, он положительно отзывался о российских военных. Сам писатель говорил, что его слова вырваны из контекста.

11 мая активисты пришли к зданию в Вильнюсе, где у писателя проходило выступление. Когда он вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом.

Через несколько дней Университетский колледж Лондона без предупреждения отменил выступление Шендеровича. После этого писатель провел выступление в находящемся неподалеку Риджентс-парке.