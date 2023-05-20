Виктора Шендеровича не пустили на собственный концерт в Лондоне. Он провел выступление в ближайшем парке

Университетский колледж Лондона без предупреждений и объяснения причин отменил выступление российского публициста Виктора Шендеровича. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Как рассказали изданию посетители концерта, когда они пришли на выступление, «их там ждали запертые двери и растерянные Шендерович и организаторы». У организаторов не было никакой информации о причинах отмены встречи.

После этого Шендерович повел собравшихся в находящийся неподалеку Риджентс-парк и провел выступление там.

В последние недели Шендерович подвергся критике в соцсетях со стороны проукраинских активистов за свои высказывания, в которых, по их мнению, он положительно отзывался о российских военных (сам писатель говорил, что его слова вырваны из контекста). В конце апреля Шендерович попал в список «Миротворца».

11 мая активисты пытались сорвать выступление Шендеровича в Вильнюсе. Когда писатель вышел к ним, чтобы поговорить, его облили кетчупом.

Шендерович последовательно выступает против российского вторжения в Украину. Он также является членом «Антивоенного комитета России». В России Шендерович объявлен «иностранным агентом».