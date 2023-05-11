Проукраинские активисты облили Виктора Шендеровича кетчупом на концерте в Вильнюсе. Две недели назад его занесли в базу «Миротворца»

Проукраинские активисты в Вильнюсе попытались сорвать выступление писателя Виктора Шендеровича. Об этом пишет Sota.

Перед началом выступления активисты устроили пикет, в ходе которого транслировали через громкоговорители фрагмент эфира Шендеровича на «Эхе Москвы», в котором он говорил «наши мальчики» о российских военных (сам Шендерович подчеркивал, что цитировал высказывание другого человека) и предлагали людям, приходившим на концерт отдать свои деньги сразу Евгению .

В антракте выступления Шендерович вышел к активистам, чтобы поговорить, и они облили его кетчупом. «Как было сказано у Ибсена в пьесе «Враг народа», «Никогда не надевай новые штаны, когда идешь отстаивать истину», — прокомментировал писатель инцидент.

Шендерович в конце апреля был добавлен в базу «Миротворец». Перед этим публицист Аркадий Бабченко развернул кампанию против писателя в соцсетях, обвинив его в недостаточной поддержке Украины.

Шендерович последовательно выступает против российского вторжения в Украину. Он также является членом «Антивоенного комитета России». Власти РФ объявили его «иностранным агентом».