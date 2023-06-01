Суд в Екатеринбурге оштрафовал «Мемориал» по статье о «дискредитации» российской армии — из-за публикаций другой организации
Ленинский районный суд оштрафовал екатеринбургскую общественную организацию «Мемориал» на 300 тысяч рублей по статье о «дискредитации» российской армии, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на руководителя организации Алексея Мосина.
По его словам, поводом для дела стали публикации на сайте «Уральского Мемориала», к которому екатеринбургское отделение (Мосин является его единственным сотрудником) не имеет никакого отношения:
У меня нет доступа к этому сайту, и я там ничего не размещал. Но суд нас слушать не стал — решение было принято за минуту, и никакие наши ходатайства рассматривать не стали.
В свою очередь «Уральский Мемориал» отметил, что руководитель сайта Анатолий Свечников прислал в суд заявление, в котором подчеркнул, что является единственным владельцем сайта и что материалы на ресурсе размещал только он.
Решение суда руководитель екатеринбургского «Мемориала» намерен обжаловать.
В конце апреля 2023 года в отношении Алексея Мосина были составлены два протокола о «дискредитации» российской армии из-за публикаций «Уральского Мемориала»: к протоколам было приложено более сотни сканов, в том числе заявление «Международного Мемориала», приуроченное к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, которое поддержала уральская организация. Привлечь екатеринбургский «Мемориал» к ответственности просили казаки «Оренбургского казачьего войска».
В декабре 2021 году Верховный суд России принял решение о ликвидации «Международного Мемориала». На следующий день Мосгорсуд вынес аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал». Обе организации оспаривали решение суда, но безуспешно.