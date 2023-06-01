Минюст России внес Международный фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (Anti-Corruption Foundation International) в реестр «нежелательных» организаций. На это обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости».

О том, что организация объявлена «нежелательной» в России, сообщает первой Генпрокуратура. Затем организация вносится в реестр Минюста. В случае Международного ФБК Генпрокуратура РФ не сообщала о признании организации «нежелательной».

Согласно реестру Минюста, Генпрокуратура приняла решение 22 мая 2023 года.

В декабре 2022 года Anti-Corruption Foundation был объявлен «иностранным агентом».

Соратники Алексея Навального объявили о создании Anti-Corruption Foundation International — международной некоммерческой организации по борьбе с коррупцией — в июле 2022 года. В наблюдательный совет фонда вошли бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт, публицист, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, философ Фрэнсис Фукуяма и жена Алексея Навального Юлия.