«Роснефть» предложила отвязать расчет нефтяных налогов от сорта Brent и привязать к сорту Dubai

Компания «Роснефть» предложила правительству использовать для расчета отраслевых налогов котировки сорта нефти Dubai, а не североморской смеси Brent, как сейчас, пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, в мае глава «Роснефти» Игорь Сечин направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. В Минфине подтвердили «Коммерсанту», что предложение «Роснефти» «прорабатывается». В самой нефтяной компании на запрос издания не ответили.

Сейчас котировка Brent с учетом фиксированного дисконта является в России одним из способов расчета налога на добычу нефти и экспортной пошлины на нее.

Сама «Роснефть» уже перешла на котировку Dubai при расчетах для поставки Urals. Другие российские экспортеры нефти пока используют котировки Brent, но, как считает источник «Коммерсанта», это «скорее вопрос привычки».

Сейчас Brent и Dubai сопоставимы по цене, но в 2022 году между ними была существенная разница. Dubai дешевле, и привязка налогов к этому сорту нефти позволила бы российским экспортерам сэкономить.

Налоги от нефтяной отрасли одна из важных доходных статей российского бюджета. Как отмечает «Коммерсант», объем нефтегазовых доходов, по состоянию на май, отстает от плана, в связи с чем Минфин РФ ищет способы повысить налоги для отрасли.

На стоимость Brent ориентируются при торговле нефтью на европейском рынке, а котировки Dubai используются для рынка стран Азии. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину и последовавших за этим санкций, основное направление нефтяного экспорта России сместилось с запада на восток.

Читайте также

Сколько на самом деле сейчас стоит российская нефть? Есть основания считать, что сильно больше, чем все думают после введения потолка и эмбарго Объясняет независимый аналитик Сергей Вакуленко (проект Re:Russia)

Читайте также

Сколько на самом деле сейчас стоит российская нефть? Есть основания считать, что сильно больше, чем все думают после введения потолка и эмбарго Объясняет независимый аналитик Сергей Вакуленко (проект Re:Russia)