На границе России, Украины и Беларуси произошел взрыв у монумента «Три сестры»

В телеграм-каналах утром 31 мая появилось видео взрыва у монумента «Три сестры» на границе России, Украины и Беларуси.

В украинской погранслужбе заявили, что взрыв устроили с российской стороны днем 30 мая.

Представитель погранслужбы Андрей Демченко сообщил «Украинской правде», что дорогу , ведущую из Чернигова в Брянск, россияне подорвали, вероятно, из опасений наступления украинских войск на областной центр. «Рубрика от „Киев за три дня“ до „Подрываем дороги, чтобы нас не захватили“», — заявил он.

В российской и белорусской погранслужбах взрыв на пересечении границ трех стран пока никак не прокомментировали.

Монумент «Три сестры» был открыт на стыке границ Гомельской, Брянской и Черниговской областей в мае 1975 года. Монумент посвящен дружбе трех «союзных республик».

В начале марта российские власти заявили, что в приграничные села Любечане и Сушаны в Брянской области проникла «украинская диверсионная группа». Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «терактом». Ответственность за рейд взял на себя «Русский добровольческий корпус» (РДК), который воюет на стороне Украины. Власти Украины заявили о своей непричастности к этой акции.

22 мая власти Белгородской области заявили, что в села Грайворонского городского округа вошла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось о боях в населенных пунктах Глотово, Козинка и Гора-Подол. На следующий день Минобороны РФ отчиталось, что российские военные «заблокировали и разгромили» украинских «диверсантов». Ответственность за произошедшее взяли на себя легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» — формирования, воюющие на стороне ВСУ. Власти Украины вновь подчеркнули, что ведут боевые действия только на своей территории и не атакуют цели в России.

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