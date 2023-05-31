Комитет Госдумы по обороне не поддержал законопроект об отсрочках от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Комитет Госдумы РФ по обороне рекомендовал отклонить законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации для обладателей научных степеней. Об этом сообщил автор инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

В заключении говорится, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в научных исследованиях, а специалисты, которые работают в критически важных отраслях, и так при необходимости могут получить отсрочку от мобилизации.

В отзыве также отмечается, что «предлагаемые меры не соотносятся с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации».

«Выяснилось, что никакого понятия „частичной“ мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее МО (Минобороны РФ — прим. „Медузы“) не может, а время мобилизации означает „военное“. Терминология не та», — пояснил Матвеев.

Кроме того, как сообщил депутат, думский комитет по обороне отклонил другой законопроект Матвеева — о предоставлении отсрочки тем, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии.

Михаил Матвеев внес законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации обладателям научных степеней на рассмотрение Госдумы 25 октября 2022 года. В январе 2023-го инициативу не поддержало правовое управление нижней палаты российского парламенты.

Власти России объявили так называемую частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года, а уже 1 ноября заявили, что призыв завершен. Однако юридически это так и не было оформлено.

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