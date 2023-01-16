Комитет Госдумы по обороне не поддержал отсрочки от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Комитет Госдумы по обороны отклонил предложение освободить от мобилизации обладателей научных степеней, внесенное депутатом от КПРФ Михаилом Матвеевым. На отзыв профильного комитета, опубликованный в паспорте законопроекта, обратил внимание российский Forbes.

В документе, в частности, говорится, что «предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации».

Подготовленный Матвеевым законопроект, предусматривающий отсрочку от мобилизации для обладателей научных степеней, был внесен на рассмотрение Госдумы 25 октября. Он пока не рассмотрен даже в первом чтении. В Госдуму в конце октября был внесен и еще один законопроект об освобождении от «частичной мобилизации» кандидатов и докторов наук, напоминает Forbes, но в нем отсрочка предусмотрена только для обладателей научных степеней, работающих в научных или образовательных организациях. Эта законодательная инициатива до рассмотрения депутатами пока также не дошла.

В России так называемая частичная мобилизация была объявлена в конце сентября. В начале ноября власти РФ объявили «частичную мобилизацию» завершенной, но юридически это так и не было оформлено. Неоднократно появлялись сообщения, что в России могут начать «вторую волну» мобилизации, но представители властей существование таких планов отрицают.

Читайте также

Все, что вам нужно знать, если мобилизация касается вас или ваших близких Самый полный гид по мобилизации от рассылки Kit

Читайте также

Все, что вам нужно знать, если мобилизация касается вас или ваших близких Самый полный гид по мобилизации от рассылки Kit