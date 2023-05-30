Протоиерей Леонид Калинин попал в больницу после отставки со всех церковных постов. Его наказали за то, что он возражал против передачи РПЦ «Троицы» Андрея Рублева

Протоиерей Леонид Калинин, которого запретили в служении и уволили со всех постов по указу патриарха Кирилла, попал в больницу. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на близкие к священнику источники. «Лежит под капельницей, плохо с сердцем», — сказал один из источников.

Леонид Калинин возглавлял экспертный совет РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, был настоятелем храма священномученика Климента и входил в патриарший совет по культуре. Его отправили в отставку со всех постов и запретили в служении 27 мая — с формулировкой «за воспрепятствование принесению в кафедральный соборный Храм Христа Спасителя г. Москвы иконы „Святая Троица“ преподобного Андрея Рублева».

На заседании реставрационного совета Третьяковской галереи 15 мая Калинин согласился со специалистами музея в том, что передавать РПЦ «Троицу» нельзя из-за ее состояния. Перенести икону в храм Христа Спасителя распорядился президент РФ Владимир Путин.

После отставки Калинин в комментарии ТАСС сказал: «Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку».

«Троица» — одна из самых известных русских икон — находилась в Третьяковской галерее с 1929 года. В июле 2022 года ее временно передавали в Троице-Сергиеву лавру для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. После этого, как свидетельствует протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи, на иконе обнаружили 61 «существенное изменение». Эксперты тогда пришли к выводу, что последствия временной передачи «Троицы» церкви «могут угрожать существованию» иконы.

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