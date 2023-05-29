Жителя Оренбурга приговорили к 17 годам по обвинению в попытке подрыва мечети. Следствие назвало его сторонником группировки «Маньяки. Культ убийств»

Суд в Забайкальском крае приговорил 20-летнего уроженца Оренбурга к 17 годам лишения свободы по обвинению в попытке подрыва мечети и призывам к экстремизму. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Имя обвиняемого и название суда, который рассматривал дело, не уточняется.

По версии обвинения, мужчина был сторонником движения «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийств»), размещал в сети сообщения, «направленные на возбуждение ненависти», и призывал других людей к участию в «М.К.У».

Как утверждало следствие, находясь в Забайкальском крае, мужчина «по заданию „М.К.У.“» пытался приобрести взрывчатку — якобы затем он планировал осуществить подрыв Соборной мечети в Оренбурге и убить ее прихожан.

Помимо длительного срока заключения, обвиняемому назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Как отметили в ФСБ, приговор уже вступил в законную силу.

ФСБ стала сообщать о задержаниях десятков сторонников некоего движения «М.К.У.» с февраля 2021 года. По версии спецслужбы, они якобы готовили теракты на территории страны. В Генпрокуратуре утверждали, что «М.К.У.» было создано в Украине, «основано на нацистской идеологии», а его целью является образование «расово чистого государства».

«Настоящее время» писало, что «М.К.У.» появилось как группа во «ВКонтакте», где подростки из украинского города Днепр выкладывали видео избиений бездомных и случайных прохожих. «Русская служба Би-би-си» и «Новая газета» в 2021 году писали о связи «М.К.У.» с «Этническим национальным движением» (ЭНО), объединяющим русских националистов. В самом ЭНО «М.К.У.» называли «группой школьников».

В январе 2023 года Верховный суд России объявил «М.К.У.» террористической организацией. 23 мая движение «М.К.У.» внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

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