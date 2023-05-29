«Русский добровольческий корпус» выпустил манифест под названием «Человек этнический»

Группировка «Русский добровольческий корпус» выпустила манифест под названием «Человек этнический».

РДК, говорится в манифесте, борется за «русское национальное государство» с «новым, этническим взглядом на мир».

В таком государстве, отмечается в манифесте, земля будет «принадлежать тем, кто на ней рожден», а значение будут иметь «лишь кровь, способности и личные достижения».

«Русский добровольческий корпус» — группировка, которая принимает участие в войне на стороне Украины. В самом РДК утверждают, что находятся в составе ВСУ; в Киеве официально это не подтверждали и не опровергали.

Руководители РДК, по многочисленным свидетельствам, исповедуют крайне правые и неонацистские взгляды. Командира группировки Дениса Никитина называли «ключевой фигурой среди правых экстремистов в Европе» и «одним из самых опасных неонацистов континента». Еще один член РДК Алексей Левкин возглавлял неонацистскую группировку Wotanjugend, участвовал в посвященных Гитлеру мероприятиях и называл героем. Другой боец РДК Александр Скачков в 2020 году был арестован в Украине по обвинению в хранении оружия и распространении манифеста неонациста .

Бойцы «Русского добровольческого корпуса» взяли на себя ответственность за вторжение на территорию Белгородской области 22 мая, где они вступили в бой с российскими военнослужащими и представителями правоохранительных органов. В Минобороны РФ заявляли, что были убиты 70 «диверсантов», однако в самом РДК говорили лишь о «незначительных потерях».