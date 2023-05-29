Герхарда Шредера не позовут на конференцию партии, которую он возглавлял. Раньше всех бывших лидеров туда звали

Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера не пригласят на конференцию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), лидером которой он был в 1999-2004 годах. Об этом сообщает Focus со ссылкой на агентство dpa.

Лидер СДПГ Заския Эскен заявила: «Я больше не вижу в Герхарде Шредере бывшего канцлера и бывшего лидера партии. Я вижу в нем бизнесмена, преследующего свои деловые интересы».

Традиционно бывших лидеров СДПГ приглашали на партийные конференции. Ближайшая из них запланирована на 8-10 декабря 2023 года. Это будет первая конференция СДПГ после начала войны России с Украиной.

Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год. Во время руководства правительством он налаживал тесные отношения с Россией.

После своей отставки Шредер занимал посты председателя совета директоров «Рофнефти» и председателя совета директоров компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток — 2».

В марте 2022 года, как Шредер рассказывал в интервью The New York Times, он пытался выступить посредником в переговорах России с Украиной. Он называл войну «ошибкой» и призывал к миру. При этом Шредер говорил: «[Владимир] Путин заинтересован в прекращении войны. Но это не так просто».

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