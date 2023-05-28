В Турции начался второй тур президентских выборов. У Эрдогана и кандидата оппозиции Кылычдароглу примерно равные шансы на победу

В Турции проходит второй тур выборов президента страны. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 17:00 (время совпадает с московским).

По данным «Анадолу», по всей стране установлены свыше 191 тысяч избирательных урн. Правом голоса обладают 64 миллиона человек.

Первый тур голосования прошел 14 мая. В нем действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог одержать победу, набрав 49,51% голосов. Главный соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. На третьем месте с результатом 5,17% голосов финишировал кандидат от партийного блока «Альянс АТА» Синан Оган. Он призвал своих сторонников во втором туре голосовать за Эрдогана. Таким образом, у действующего президента номинально шансы на победу выше.

Центризбирком Турции установил запрет на публикацию предварительных итогов голосования до 21:00 воскресенья.