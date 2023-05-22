Выборы в Турции: кандидат, занявший третье место в первом туре, призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана

Бывший кандидат в президенты Турции от партийного блока «Альянс АТА» Синан Оган призвал своих сторонников голосовать во втором туре президентских выборов за действующего главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Hurriyet.

Выборы в Турции состоялись 14 мая. Действующий президент не смог одержать победу в первом туре, набрав 49,51% голосов. Главный соперник Эрдогана, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал 44,88%. Синан Оган получил 5,17% голосов.

Таким образом, заявление Огана о поддержке Эрдогана существенно увеличивает шансы действующего главы государства на переизбрание. Реджеп Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, а до этого, с 2003 года, он руководил страной в качестве премьер-министра.

Второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая.