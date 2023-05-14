Сторонники Кемаля Кылычдароглу держат полотно с изображением оппозиционного кандидата в президенты Турции на площади Эминеню в Стамбуле. 13 мая Chris McGrath / Getty Images

В Турции 14 мая прошли выборы президента и парламента. На пост главы государства претендовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от партийного блока Синан Оган. Еще один оппозиционный кандидат, председатель партии «Родина» Мухаррем Индже, снялся с выборов 11 мая, обвинив оппонентов в нарушении принципов честной конкуренции.

По итогам выборов Эрдоган сохраняет пост президента Турции, свидетельствуют первые результаты подсчета бюллетеней, обнародованные турецкими СМИ: первое место занимает Эрдоган с результатом 59,47%, второе — Кылычдароглу (39,79%), третье — Оган (5,11%). Важно отметить, что это предварительные данные после обработки чуть более 9% бюллетеней по состоянию на 18:30 по турецкому времени (совпадает с московским). Информация о распределении голосов будет обновляться. Эрдоган при текущем результате побеждает уже в первом туре. В случае если никто из кандидатов не наберет 50% голосов, второй тур пройдет через две недели, 28 мая.

По данным источника ТАСС в оппозиции, явка на выборах составила рекордные для Турции 93,6%. Телеканал OdaTV приводит чуть более скромную оценку — 87,62%.

Предварительные официальные результаты выборов Высший избирательный совет (YSK — аналог российской Центральной избирательной комиссии) обещал обнародовать в ночь на понедельник, 15 мая. Окончательные же результаты должны быть опубликованы 19 мая.

Результаты экзитполов пока сильно расходятся с результатам опросов общественного мнения, проведенных чуть более чем за неделю до выборов. Так, компания Konda по итогам опроса от 6–7 мая прогнозировала победу Кылычдароглу с показателем в 49,3% голосов, а Эрдогану предсказывала второе место и поддержку 43,7% населения.

Партия Эрдогана — Партия справедливости и развития — пока также побеждает на парламентских выборах. Политическая сила получает 349 мест в парламенте из 600, а Республиканская народная партия Кылычдароглу — 98, следует из результатов обработки 11% бюллетеней.

Эрдоган 14 мая проголосовал на избирательном участке в одной из школ в стамбульском районе Ускюдар. У участка президента и его жену Эмине встретила толпа сторонников. Меры безопасности у здания были усилены: школу охраняли сотрудники служб безопасности; также рядом находилась бронемашина. На видео, снятом журналистами CNN Turk, видно, как Эрдоган раздал детям деньги по случаю дня матери, отмечаемого в стране. Детям во время голосования Эрдогана также дарили игрушки: машинки мальчикам и куклы девочкам. Утром Эрдоган заявил, что будет следить за итогами выборов из Стамбула, но после голосования поменял решение и прибыл в Анкару, в свою резиденцию в Бештепе.

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Кылычдароглу проголосовал на участке в начальной школе Аржантин в Анкаре с женой Сельви и еще одним влиятельным оппозиционным политиком, мэром турецкой столицы Мансуром Явашем. Их также встретила толпа сторонников. Корреспондент ТАСС успел спросить Кылычдароглу о готовности к переговорам с Владимиром Путиным в случае победы на выборах, но тот проигнорировал вопрос.

В своем твиттере Кылычдароглу обратился к наблюдателям на выборах, призвав их внимательно следить за всем процессом подсчета голосов. «Я хочу обратиться к нашим героям демократии. Никогда не оставляйте без присмотра избирательные урны, ни под каким предлогом, пока отчет о подсчете голосов в последней из них не будет составлен. Полноценное и корректное проявление воли народа зависит от вашей решимости. И вы увидите — ваша усталость будет вознаграждена», — написал политик.

О массовых фальсификациях на выборах пока не сообщалось. При этом отдельные нарушения выявлены: так, в Стамбуле и городе Гиресун на участках обнаружены бюллетени с печатями, проставленными за Эрдогана. Об этих фактах наблюдатели уведомили Высший избирательный совет (YSK). Сам Эрдоган заявил, что выборы проходят «без проблем». Такую же оценку дал председатель YSK Ахмед Йенер.

74-летний Кылычдароглу — депутат парламента Турции и лидер Республиканской народной партии. Но кандидатом он стал не только от своей, но и еще от пяти оппозиционных партий, которые образовали Народный альянс. В оппозиции Кылычдароглу не считался самым популярным политиком: рейтинг был выше как минимум у двух его однопартийцев — упомянутого мэра Анкары Мансура Яваша и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Но именно Кылычдароглу стал компромиссной фигурой, устроившей все силы в коалиции.

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