Жена аспиранта МГУ Мифтахова рассказала, что ФСБ распространила среди заключенных его интимные фотографии. Из-за этого он оказался в колонии в статусе «обиженного»

Сотрудники ФСБ использовали интимные фотографии аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который отбывает наказание в колонии по о нападении на офис «Единой России», чтобы добиться его перевода в низшую касту заключенных. Об этом изданию Doxa рассказала жена Мифтахова Елена Горбань.

По ее словам, в начале 2019 года Мифтахов оказался в статусе «обиженного» из-за своей бисексуальности, после того как ФСБ распространила его снимки среди других заключенных. Таким образом сотрудники ведомства хотели оказать давление на аспиранта, считает Горбань.

Мифтахов решил публично сообщить о своем статусе, «чтобы подвергнуть критике систему неравенства заключенных в тюрьме», передала его слова жена.

Горбань утверждает, что ее муж сейчас не нуждается в дополнительной защите, несмотря на то, что испытывает больше трудностей из-за своего статуса, чем другие заключенные. Однако от серьезных неприятностей Мифтахова защищает его статус политзаключенного, говорит супруга аспиранта.

Азат Мифтахов находится в заключении с февраля 2019 года, после того как его задержали по делу о нападении на офис «Единой России». В январе 2021 года суд признал аспиранта виновным в хулиганстве и приговорил к шести годам колонии общего режима по делу о нападении на офис «Единой России». Мифтахова признали виновным в хулиганстве.

Читайте также

ФСБ почти пять лет пыталась связать московских анархистов с делом «Сети». Теперь это может получиться — из-за новых показаний против математика Азата Мифтахова

Читайте также

ФСБ почти пять лет пыталась связать московских анархистов с делом «Сети». Теперь это может получиться — из-за новых показаний против математика Азата Мифтахова