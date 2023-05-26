В Архангельске отменили концерт группы «Сплин». Ее солист Александр Васильев посвящал песню артистам, уехавшим из России

Концерт рок-группы «Сплин», который должен был состояться 7 июня, отменили. Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Причина отмены не называется.

Как отмечает SOTA, изначально концерт был запланирован на 8 апреля 2022 года, после чего перенесен на 19 июня, а затем на 14 ноября.

В апреле выступление группы «Сплин» отменили на рок-фестивале «Ветер Сибири» в Новосибирске. Это произошло после жалобы организации «Союз отцов», которая потребовала «жестким образом отреагировать» на предстоящее выступление группы. Активисты назвали участие группы в фестивале «предательством интересов государства».

20 августа 2022 года лидер «Сплина» Александр Васильев во время выступления коллектива на рок-фестивале «Чернозем» в Воронежской области посвятил песню «Выхода нет» музыкантам, которым пришлось уехать из страны «по разным причинам». После этого концерты группы начали массово отменять.