Суд в США приговорил основателя и лидера ультраправой организации Oath Keepers Стюарта Родса, руководившего действиями своих сторонников в ходе беспорядков 6 января 2021 года, к 18 годам тюрьмы, сообщает CNN. Ранее присяжные признали Родса виновным в сговоре с целью мятежа, который должен был помешать мирной передаче власти от Дональда Трампа к Джо Байдену.

Согласно телеканалу, это первый приговор по данной статье за последние десятилетия. Так же это самый суровый приговор по делу о штурме Капитолия. Тем не менее, уточняет CNN, сторона обвинения запрашивала для Родса еще больше — 25 лет лишения свободы.

В свою очередь судья Амит Мехта, вынесший приговор, сказал Родсу, что считает его угрозой для США: «Чего мы точно не можем допустить, так это группы граждан, которые из-за того, что им не понравились результаты выборов, начинают революцию. Это именно то, что вы сделали. Посмею сказать, мистер Родс, — и я никогда не говорил этого прежде, — вы являетесь постоянной угрозой для нашей демократии и устройства этой страны».

В то же время Родс своей вины не признал, а перед вынесением приговора заявил, что является политическим заключенным.

Кроме Родса к тюремному заключению также был приговорен лидер Oath Keepers во Флориде Келли Меггс — его суд приговорил к 12 годам лишения свободы.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который к тому времени проиграл выборы, но еще не покинул пост президента США, взяли штурмом здание конгресса во время утверждения итогов президентских выборов. Пойти к Капитолию своих сторонников призывал сам Трамп. В ходе беспорядков погибли пять человек. Более 140 полицейских получили ранения.

Следствие считает, что основными силами, которые стояли за штурмом Капитолия, были правые организации Proud Boys и Oath Keepers. Всего по делам о штурме конгресса проходят больше тысячи человек.

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