Высшая школа экономики решила обучать участников войны в Украине и их родственников за свой счет

Высшая школа экономики намерена обучать студентов — участников « » и их близких родственников на основных образовательных программах за счет средств университета, сообщает пресс-служба вуза.

«Согласно указу президента, появилась спецквота для детей участников „СВО“ — по ней было выделено 10% мест от контрольных цифр приема. ВШЭ намерена принять студентов сверх этой квоты, оплатив их обучение за свой счет», — говорится заявлении вуза.

Пресс-служба уточняет, что данное решение касается как военнослужащих, так и добровольцев, участвующих в «СВО», а также их родных, включая детей, супругов, родных братьев и сестер.

Кроме того, участники войны в Украине, которые учились в ВШЭ на платной основе, смогут перевестись на обучение за счет вуза при условии успешного освоения образовательной программы.

«Тем, кто ходатайствует о переводе в ВШЭ из других государственных вузов, понадобится досдать разницу академических программ и подтвердить уровень подготовки, достаточный для успешного освоения программ Вышки», — добавляет пресс-служба.

После начала полномасштабной войны в Украине власти России начали вводить различные льготы для российских военнослужащих, в том числе в сфере образования. В мае 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке семей военнослужащих, в котором было сказано, что дети участников войны в Украине получат право на поступление в вузы по специальным квотам.

В мае 2023 года депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий зачисление участников войны в образовательные организации среднего и высшего образования без вступительных испытаний.

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